Axiomtek сотрудничает с ведущим производителем микросхем искусственного интеллекта Hailo

Axiomtek — всемирно известный лидер, неустанно занимающийся исследованиями, разработками и производством инновационных и надежных промышленных компьютерных продуктов с высокой эффективностью — объявил о своем партнерстве с ведущим производителем микросхем искусственного интеллекта Hailo для запуска RSC100, современного периферийного компьютера с искусственным интеллектом на базе ARM также называемый Plato. RSC100 (Plato) на базе ARM поддерживает периферийный процессор искусственного интеллекта Hailo-8, последний из которых имеет до 26 TOPS для эффективного, интеллектуального и устойчивого запуска приложений глубокого обучения в полном масштабе. Партнерство с Hailo предлагает клиентам новый уровень ИИ-решений в самых разных сегментах рынка, таких как «умный город», «умная розничная торговля», «индустрия 4.0» и «умный транспорт».

RSC100 (Plato) поставляется с гибким и функциональным хранилищем, включая встроенную карту eMMC емкостью 16 ГБ, слот M.2 Key M 2280 SATA SSD с интерфейсом PCIe x4 NVMe и слот Micro SD для максимальной производительности, плотности и пропускной способности для критически важных рабочих нагрузок. Благодаря двум портам GbE, RSC100 (Plato) позволяет подключать IP-камеры и LiDAR с большей пропускной способностью для видеоаналитики. Кроме того, периферийное вычислительное устройство имеет два полноразмерных слота для мини-карт PCIe, слот для SIM-карты и слот для ключа M.2 B 3052. RSC100 (Plato) предлагает множество интерфейсов ввода-вывода, включая один порт HDMI 2.0 с поддержкой 4K и 2K, два порта GbE LAN, два порта RS-232/422/485, два порта CANbus, два порта USB 2.0, 8-канальный DIO, один консольный порт и семь антенных разъемов типа SMA для использования WLAN и 5G/LTE. Кроме того, прочный блок AI Box разработан с OVP, OCP, а также обратной защитой для защиты питания. Он также может выдерживать вибрацию до 3 Grms в суровых условиях с температурным диапазоном от -20 ° C до + 70 ° C, что делает его идеальным для приложений искусственного интеллекта с интенсивными вычислениями. Кроме того, RSC100 (Plato) поддерживает операционную систему Linux.