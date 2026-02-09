Ayaneo представила портативную консоль Next 2

Компания Ayaneo официально представила Next 2 — свой новый портативный игровой ПК на Windows, о котором впервые стало известно ещё в прошлом году. Новинка приходит на смену оригинальной системе Ayaneo Next, которая была представлена в начале 2022 года, и получила заметно переработанный корпус с более крупными и удобными элементами на задней крышке, так что держать устройство в руках будет, в теории, проще. Устройство оснащено 9,06-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2400х1504 пикселя, поддержкой динамической частоты обновления 60 Гц, 120 Гц, 144 Гц и 165 Гц, пиковой яркостью до 1155 нит, ШИМ-частотой 5280 Гц и полным охватом цветового пространства DCI-P3. Кроме того, Ayaneo Next 2 предлагается в конфигурациях с процессором AMD Ryzen AI Max+ 395 либо Ryzen AI Max 385. Старшая версия Ryzen AI Max+ 395 представляет собой 16-ядерный и 32-поточный процессор на архитектуре AMD Zen 5 Strix Halo с тактовой частотой до 5,1 ГГц.

За графику отвечает встроенное решение Radeon 8060S на архитектуре RDNA 3.5 с 40 вычислительными блоками и частотой до 2,9 ГГц. Система охлаждения реализована с использованием двух вентиляторов и двух каналов отвода горячего воздуха, а питание обеспечивает внушительная встроенная батарея ёмкостью 116 Втч. Выглядит достаточно интересно, но пока что официальная стоимость устройства под вопросом. Но консоль явно дорогостоящая, особенно если посмотреть на предыдущие модели данного производителя. Ждём новинку в продаже.