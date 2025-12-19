Nintendo не откажется от карт Game-Key

Запуск Nintendo Switch 2 в начале этого года сопровождался радикальными изменениями в розничных релизах игр — компания представила карты Game-Key, которые фактически стали гибридом между физическим и цифровым форматом. Такие карты требуют загрузки полной версии игры на консоль и по сути служат лишь лицензией доступа для её запуска. Несмотря на то, что сообщество довольно активно критикует этот формат по вполне понятным причинам, похоже, что Game-Key карты останутся с нами надолго. По информации инсайдеров, японская компания, судя по всему, начала производство картриджей для Nintendo Switch 2 меньшего объёма. Это должно позволить большему числу разработчиков выпускать полноценные физические версии своих игр, а не прибегать к формату Game-Key.

При этом инсайдер отмечает, что из-за дефицита микросхем потребуется время, прежде чем такие картриджи станут широко доступны. Однако это не единственная причина, по которой переход на традиционные физические релизы может затянуться. Даже при меньшем объёме такие карты всё равно будут дорогими из-за роста стоимости материалов, поэтому, по прогнозу источника, Game-Key карты никуда не исчезнут. Массовое использование Game-Key карт для розничных версий игр на Nintendo Switch 2, как сообщается, связано с тем, что физические картриджи сейчас доступны только в варианте на 64 ГБ. Такой объём может быть слишком дорогим для небольших проектов и при этом недостаточным для крупных игр. Так что с этим ничего не поделать.