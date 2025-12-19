Nintendo не откажется от карт Game-Key

Запуск Nintendo Switch 2 в начале этого года сопровождался радикальными изменениями в розничных релизах игр — компания представила карты Game-Key, которые фактически стали гибридом между физическим и цифровым форматом. Такие карты требуют загрузки полной версии игры на консоль и по сути служат лишь лицензией доступа для её запуска. Несмотря на то, что сообщество довольно активно критикует этот формат по вполне понятным причинам, похоже, что Game-Key карты останутся с нами надолго. По информации инсайдеров, японская компания, судя по всему, начала производство картриджей для Nintendo Switch 2 меньшего объёма. Это должно позволить большему числу разработчиков выпускать полноценные физические версии своих игр, а не прибегать к формату Game-Key.

При этом инсайдер отмечает, что из-за дефицита микросхем потребуется время, прежде чем такие картриджи станут широко доступны. Однако это не единственная причина, по которой переход на традиционные физические релизы может затянуться. Даже при меньшем объёме такие карты всё равно будут дорогими из-за роста стоимости материалов, поэтому, по прогнозу источника, Game-Key карты никуда не исчезнут. Массовое использование Game-Key карт для розничных версий игр на Nintendo Switch 2, как сообщается, связано с тем, что физические картриджи сейчас доступны только в варианте на 64 ГБ. Такой объём может быть слишком дорогим для небольших проектов и при этом недостаточным для крупных игр. Так что с этим ничего не поделать.
Nintendo выпустила приложение eShop для смартфонов…
Nintendo выпустила официальное мобильное приложение Nintendo Store, которое позволяет пользователям заход…
ASUS ROG Xbox Ally получила дефолтные профили настроек для и…
В прошлом месяце ASUS и Xbox представили совместную портативную консоль ROG Xbox Ally и её более мощную в…
Nintendo Switch 2 получила крупный апдейт ОС…
Компания Nintendo выпустила новое обновление системы для Nintendo Switch 2, которое вносит точечные испра…
Геймпады 8BitDo теперь умеют пробуждать Nintendo Switch 2…
Производители сторонних геймпадов, которым удалось реализовать возможность беспроводного пробуждения конс…
Консоль Analogue 3D подорожала и вернулась в продажу…
Компания Analogue объявила о повторной отправке в продажу обновлённой версии Nintendo 64 с поддержкой 4K …
Представлена портативная консоль Ayaneo Next 2 с АКБ на 115 …
Компания Ayaneo пополнила ассортимент портативных игровых приставок моделью Next 2, которая основана на 1…
Nintendo постепенно смещает фокус со Switch на Switch 2…
Компания Nintendo постепенно отходит от своей оригинальной консоли Switch, переключая основное внимание н…
OneXPlayer представила безумно мощную консоль OneXfly APEX…
OneXPlayer стала третьим производителем портативных игровых устройств, который готовит приставку на базе …
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor