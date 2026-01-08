PlayStation 5 получила новые стильные расцветки

PlayStation представила новую линейку контроллеров DualSense и боковых панелей для PS5 под названием Hyperpop Collection. В неё вошли 3 цветовых варианта, и это, пожалуй, самая смелая и выразительная серия новых расцветок и дизайнов для контроллеров DualSense и аксессуаров PS5 с момента выхода консоли в 2020 году. Ранее компания выпускала удачные однотонные контроллеры и панели, однако до сих пор PlayStation почти не пыталась выйти за рамки привычных решений, если не считать ограниченные серии с дизайнами, вдохновлёнными конкретными играми. Для тех, кто помнит, какими креативными были специальные версии во времена PS3 и PS4, новые варианты выглядят куда скромнее, но сам факт того, что Sony начала экспериментировать не только с цветами, а с более сложными визуальными решениями, можно считать обнадёживающим шагом.

По словам Лео Кардозо, одного из дизайнеров Sony, работавших над коллекцией, компания «выкрутила громкость на максимум, создав серию, которая не просто выделяется, а буквально заполняет собой всё пространство». Он отметил, что источником вдохновения послужило свечение RGB-подсветки в продвинутых игровых сетапах, а новые цвета должны «звучать громко в самом лучшем смысле». Выглядит дизайн на самом деле очень интересно — вопрос лишь в том, будут ли эти наработки использоваться в процессе разработки дизайна новой PlayStation 6, которая уже явно маячит на горизонте. Было бы интересно посмотреть на эту трансформацию в будущем.