Steam Deck действительно сняли с продажи

Компания Valve обновила информацию на сайте Steam Deck, предупредив, что Steam Deck OLED может периодически отсутствовать в продаже в отдельных регионах из-за дефицита памяти и накопителей. Портативная игровая система для ПК уже несколько дней недоступна в США и ряде других стран, и теперь стало понятно, с чем связаны перебои. Это сообщение появилось вскоре после того, как Valve перенесла сроки поставок Steam Machine, Steam Frame и Steam Controller, которые изначально планировалось отправить в продажу в начале 2026 года. Причиной также назван дефицит памяти и SSD-накопителей — в компании отметили, что им необходимо больше времени, чтобы определить окончательные цены и даты запуска, которые можно будет объявить с уверенностью, учитывая, насколько быстро меняется ситуация на рынке.

Valve рассчитывает вывести новое оборудование на рынок в первой половине 2026 года и сейчас стремится как можно скорее завершить формирование окончательных планов. Кроме того, на сайте компании указано, что версия Steam Deck с LCD-экраном и накопителем на 256 ГБ больше не производится. Об этом Valve сообщала ещё в конце прошлого года, но теперь, видимо, складские запасы полностью иссякли. Это значит, что купить действительно доступную портативную консоль пока что не представляется возможным — для многих пользователей это плохая новость. Тем более, что с учётом роста цен на оперативную память стоимость OLED-версии консоли со временем тоже взлетит до новых высот.