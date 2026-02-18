ASUS ROG Xbox Ally X резко подорожала на 21%

Согласно недавнему материалу информационного издания Automaton, в Японии резко выросла цена на ASUS ROG Xbox Ally X, что может указывать на скорое подорожание и на западных рынках. Стоимость устройства увеличилась на 21% — с 139800 иен до 169000 иен с учётом налога. Повышение затронуло только версию ASUS ROG Xbox Ally X с 24 ГБ памяти LPDDR5X, тогда как стандартная ASUS ROG Xbox Ally, которая оснащается 16 ГБ LPDDR5, пока не изменилась в цене. На этом фоне появились предположения, что причиной стала продолжающаяся нехватка DRAM, которая уже привела к росту цен, задержкам поставок и общему дефициту комплектующих на рынке ПК.

Рост цен на электронику нередко сначала происходит в Азии, и это далеко не первый подобный случай за последние недели. Так, Acer Japan практически одновременно с ASUS объявила о повышении цен на свои ноутбуки и настольные компьютеры. При этом стоимость версии ROG Ally X без брендинга Xbox остаётся стабильной, а в США цена Xbox Ally X пока не изменилась ни в официальном онлайн-магазине ASUS, ни у сторонних ритейлеров. Но это может быть лишь временное решение — стоимость на память постепенно растёт, что вынуждает производителей либо работать себе в убыток, либо повышать цены на продукцию. И есть большие сомнения относительно того, что крупные производители согласятся работать в минус, лишь бы сохранить текущий уровень цен для потребителей. Скорее всего, производители повысят цены на свою продукцию в самое ближайшее время — и не только в Японии.