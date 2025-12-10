PlayStation 5 зря оснастили жидким металлом

Среди технологий, которые Sony внедрила в PlayStation 5, чтобы консоль стабильно работала на максимальной производительности, используется в том числе жидкий металл. Он снижает температуру под высокой нагрузкой, но именно эта система стала источником серьёзных проблем, так как жидкий металл может вытекать и оставлять сухие зоны на важных компонентах, что приводит к разным сбоям. Несмотря на изменения в PlayStation 5 Pro и некоторых свежих версиях базовой модели, такие неполадки всё ещё встречаются и, по словам специалистов, потенциально могут затронуть вообще каждую консоль. Например, моддер рассказал о PlayStation 5 Slim, которой нет и полутора лет, которая уже пострадала из-за проблем с жидким металлом. В этом случае протечка возникла не из-за положения консоли, а из-за качества нанесения и постепенной деградации материала под воздействием времени и температуры.

По этой причине техник считает, что обслуживание потребуется всем PlayStation 5 вне зависимости от модели и способа установки. Конечно, заявление о том, что обслуживание рано или поздно понадобится каждой PlayStation 5, звучит довольно смело, но на то есть основания. Ранее довольно крупные специалисты сообщали, что ситуация становится всё более неприятной, так как всё больше пользователей сообщают о разных неисправностях, связанных с утечкой жидкого металла. Видимо, в попытках исправить одну проблему, производитель создал другую — и куда более опасную для геймеров.
