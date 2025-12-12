Nintendo Switch 2 в ближайшее время сильно подорожает

Увеличение доли дорогой DRAM в себестоимости вынуждает компанию строже подходить к управлению внутренним хранилищем и чаще полагаться на внешние носители, которые тоже заметно подорожали. Это повышает итоговую стоимость владения для игроков, которые покупают крупные проекты сторонних издателей или нуждаются в расширении памяти. Поскольку прибыльность Switch 2 изначально была не слишком высокой, рост цен сильно сокращает возможности Nintendo финансировать акции, субсидировать бандлы или вкладываться в маркетинг, не затрагивая прибыль. Вероятно, повышение цены консоли станет неизбежным, поскольку полностью компенсировать эти расходы компания не сможет. Вопрос только в том, на сколько процентов данная портативная консоль подорожает в ближайшее время.