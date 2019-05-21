BBC Studios выпускает VR игру

BBC Studios воплощает сериал «Доктора Кто» в жизнь в качестве VR игры «Доктор Кто: Грань времени». Это вторая интерпретация классической виртуальной реальности. В начале этого месяца BBC выпустила короткометражный анимационный фильм «Runaway». И это может быть еще одним утешением для фанатов, которые с нетерпением ждут следующего сезона, который выйдет в эфир в начале 2020 года.

В «Грани времени» Доктор, которого играет и озвучивает Джоди Уиттакер, попадает в конец вселенной, и вирус угрожает разрушить реальность. Игрокам предстоит разгадывать загадочные головоломки и побеждать новых и классических монстров. Оборудованные отверткой Sonic, игроки смогут управлять TARDIS и отправиться через виртуальную реальность в новые и знакомые миры. Игроки будут собирать кристаллы, чтобы восстановить пространство и время, и, конечно же, спасать саму вселенную.

Игра обещает оставаться верной 55-летней истории шоу, добавляя новые повороты, которые только VR сможет сделать возможным. Разработанная компанией Maze Theory и опубликованная PlayStack, игра выйдет в сентябре на PlayStation VR, Oculus Rift, Oculus Quest, HTC VIVE и VIVE Cosmos. А пока что, вы можете посмотреть короткий трейлер к игре.