BGMI заблокировало более двух миллионов аккаунтов

Теперь разработчики отслеживают учетные записи, которые использовали или продвигали нелегальные программы в режиме реального времени. Если обнаруживается какая-либо незаконная используемая программа, они немедленно блокируют ее. Разработчики в режиме реального времени отслеживают в YouTube любые каналы, продвигающие нелегальные программы, и если обнаруживают, сразу же блокируют канал на YouTube. На основании таких предпринятых мер количество блокировок, значительно увеличилось по сравнению с предыдущим разом, что привело к уменьшению количества жалоб, сделанных в игре.