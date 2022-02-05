BGMI заблокировало более двух миллионов аккаунтов

Поклонники Battlegrounds Mobile теряли терпение, так как число хакеров и мошенников в течение месяца росло быстрыми темпами. Недавно BGMI обновила отчет на своем официальном веб-сайте, в котором объявила о совершенно новой политике борьбы с мошенничеством и блокировкой игроков. Было принято несколько строгих мер, и согласно официальному отчету, разработчики также заблокировали более 2,5 миллионов учетных записей, обвиненных в мошенничестве.

Теперь разработчики отслеживают учетные записи, которые использовали или продвигали нелегальные программы в режиме реального времени. Если обнаруживается какая-либо незаконная используемая программа, они немедленно блокируют ее. Разработчики в режиме реального времени отслеживают в YouTube любые каналы, продвигающие нелегальные программы, и если обнаруживают, сразу же блокируют канал на YouTube. На основании таких предпринятых мер количество блокировок, значительно увеличилось по сравнению с предыдущим разом, что привело к уменьшению количества жалоб, сделанных в игре.
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