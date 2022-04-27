BIOSTAR представил готовую установку для майнинга iMiner 660MX8D2

BIOSTAR, ведущий производитель материнских плат, видеокарт и устройств хранения данных, сегодня представила свою совершенно новую готовую установку для майнинга iMiner 660MX8D2. Новая система iMiner 660MX8D2 от BIOSTAR, разработанная с превосходными возможностями майнинга в решении для майнинга plug & play, обеспечивает максимальную производительность на стабильной платформе.

Созданный на основе материнской платы BIOSTAR TB360-BTC D+, новый iMiner 660MX8D2 оснащен 8 графическими процессорами AMD серии RX6600, способными выполнять хешрейт ETH со скоростью 248 МГц/с. Благодаря возможности майнинга всех основных криптовалют, таких как ETH, ETC, RVN, ERG и т. д., iMiner 660MX8D2 оснащен оборудованием блокчейн-класса с превосходным качеством и возможностями BIOSTAR. iMiner 660MX8D2 поставляется с процессором Intel G4900, 8 ГБ памяти So-Dimm DDR4 с тактовой частотой 2666 и твердотельным накопителем на 120 ГБ, предназначенным для легкого выполнения всех операций. Благодаря блоку питания 2000 Вт / 220 В и технологии точной подачи питания BIOSTAR iMiner 660MX8D2 никогда не испытывает недостатка в мощности всех компонентов, что обеспечивает превосходную эффективность и возможности майнинга. Кроме того, порт LAN на базе чипсета Realtek RTL8111H обеспечивает столь необходимое подключение к сети Ethernet.
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