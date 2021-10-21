BMW M135i xDrive получает улучшенную управляемость и многое другое

BMW запускает обновленную версию своего BMW M135i xDrive, который отличается улучшенной управляемостью, более резкой динамикой и некоторыми новыми цветовыми вариантами.

BMW довела до совершенства характеристики своей четырехцилиндровой высокопроизводительной модели для премиального компактного сегмента. Детальные обновления компонентов шасси наделяют BMW M135i xDrive расход топлива в смешанном цикле: 7,8 - 7,3 л / 100 км, суммарные выбросы CO2: 177–167 г / км с заметно улучшенными эксплуатационными качествами. А перенастроенная рулевая делает вождение еще более комфортным.

Выдающаяся мощность четырехцилиндрового агрегата мощностью 225 кВт / 306 л.с. с технологией BMW TwinPower Turbo под капотом BMW M135i xDrive используется более эффективно, чем когда-либо, для создания захватывающей динамики и впечатлений от вождения, которыми славится BMW. Оптимизированное сцепление с дорогой позволяет водителям с уверенностью исследовать пределы возможностей автомобиля, особенно при прохождении поворотов на чрезвычайно высоких скоростях.