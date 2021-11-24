BMW Motorsport отмечает 50-летие новым логотипом

BMW Motorsport исполнится 50 лет в мае 2022 года и к этому случаю BMW подготовила нестандартную эмблему. BMW предложит 50 различных вариантов окраски BMW M для всех моделей M, которые будут проданы в следующем году.

BMW M также стремится к еще одному рекорду продаж в 2021 году. Его рабочие характеристики и высокопроизводительные автомобили пользуются стабильно растущей популярностью во всем мире, что в очередной раз будет подкреплено новинками в юбилейном году. Впервые компания запустит BMW M3 Touring в течение всего 2022 года. Кроме того, особо целеустремленные поклонники бренда могут рассчитывать на впечатляющую особую модель серии BMW M4 Coupé. Модель-преемница успешного BMW M2 также уже находится на продвинутой стадии процесса серийной разработки. Параллельно идет электрификация марки BMW M. В юбилейный год будет выпущена первая в истории BMW M GmbH электрифицированная высокопроизводительная модель.

Комментарии и отзывы BMW Motorsport
Представлен Range Rover 2022 года…
Представлен Range Rover 2022 годаНовый Range Rover 2022 года официально объявлен, и это один из самых красивых внедорожников, произведенны…
Porsche создаёт уникальную систему для автомобилей…
Porsche создаёт уникальную систему для автомобилейРазве не было бы лучше, если бы ваш автомобиль мог рекомендовать обслуживание в зависимости от того, когд…
Новый Volkswagen Polo GTI…
Новый Volkswagen Polo GTIVolkswagen объявил, что их новый Volkswagen Polo GTI теперь доступен для заказа по цене от 26 430 фунтов …
Новый Mercedes AMG SL…
Новый Mercedes AMG SLMercedes Benz официально представил свой новый Mercedes AMG SL. Автомобиль оснащен 4,0-литровым двигателе…
Toyota Mirai устанавливает мировой рекорд вождения на водоро…
Toyota Mirai устанавливает мировой рекорд вождения на водороToyota использовала Mirai 2021 года, чтобы установить мировой рекорд Гиннеса по самому большому расстояни…
IndiEV представляет электромобиль Indi One со встроенным игр…
IndiEV представляет электромобиль Indi One со встроенным игрКомпания под названием IndiEV вышла из режима невидимости с небольшим прототипом электромобиля под назван…
Представлена ​​новая коллекция Bentley Bentayga Speed ​​Russ…
Представлена ​​новая коллекция Bentley Bentayga Speed ​​RussBentley запускает несколько новых специальных версий своего внедорожника Bentley Bentayga Speed, автомоби…
Электродвигатель Eluminator от Ford был распродан за 4 дня…
Электродвигатель Eluminator от Ford был распродан за 4 дняFord представил электрический двигатель под названием Eluminator. Компания Ford подтвердила, что электрич…
Лучшие автомобильные компрессоры. Daewoo Power Products DW90Лучшие автомобильные компрессоры. Daewoo Power Products DW90
Обзор be quiet! Light Wings 140mm Triple Pack BL078. Тихие корпусные вентиляторы с подсветкойОбзор be quiet! Light Wings 140mm Triple Pack BL078. Тихие корпусные вентиляторы с подсветкой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor