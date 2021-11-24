BMW Motorsport отмечает 50-летие новым логотипом

BMW Motorsport исполнится 50 лет в мае 2022 года и к этому случаю BMW подготовила нестандартную эмблему. BMW предложит 50 различных вариантов окраски BMW M для всех моделей M, которые будут проданы в следующем году.

BMW M также стремится к еще одному рекорду продаж в 2021 году. Его рабочие характеристики и высокопроизводительные автомобили пользуются стабильно растущей популярностью во всем мире, что в очередной раз будет подкреплено новинками в юбилейном году. Впервые компания запустит BMW M3 Touring в течение всего 2022 года. Кроме того, особо целеустремленные поклонники бренда могут рассчитывать на впечатляющую особую модель серии BMW M4 Coupé. Модель-преемница успешного BMW M2 также уже находится на продвинутой стадии процесса серийной разработки. Параллельно идет электрификация марки BMW M. В юбилейный год будет выпущена первая в истории BMW M GmbH электрифицированная высокопроизводительная модель.