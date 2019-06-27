Сиденья внутри салона BMW Vision M Next выполнены из специальной пены, которая подстраивается под тело водителя и пассажира. В переднюю панель встроены «невидимые» вентиляционные каналы.Интерьер суперкара максимально минималистичен, чтобы водитель мог полностью сосредоточиться на дороге. Руль необычной формы имеет кнопку с логотипом BMW по центру, которая служит для запуска двигателя. В неё встроен сканер отпечатков пальцев. Также в автомобиле используется система распознавания лиц. Традиционная приборная панель заменена на несколько прозрачных экранов, информация на котором меняется в зависимости от скорости езды. Чем быстрее авто движется, тем больше дисплей фокусируется на информации, связанной непосредственно с вождением. Внешне Vision M Next напоминает автомобили Lamborghini с такой же клиновидной формой и дверями «крылья чайки». Для открытия нужно лишь прикоснуться к ним. Кузов частично выполнен из переработанного углеволокна, а фары и фонари созданы по технологии Laser Wire с лазерно-люминофорными источниками света и внешними элементами.О стоимости новинки пока неизвестно.