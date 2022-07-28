BMW и Mini разработали электрический кроссовер Aceman

BMW и Mini объединились для создания электрического кроссовера под названием Aceman. Это концепт-кар и пока создатели не раскрывают его технические характеристики.

Aceman окрашен в уникальный цвет Icy Sunglow Green с синим оттенком кузова и зеленой крышей. Модель стала первым воплощением нового дизайна Mini Charismatic Simplicity, сочетающего в себе минимализм и экологичность.

Длина автомобиля составляет 4,05 м при ширине 1,99 м. На передней части кузова имеется светодиодная подсветка. Aceman получил 20-дюймовые колеса и оригинальную оптику. В салоне в центре передней панели установлен круглый дисплей, выполняющий одновременно функции приборной панели и экрана мультимедийно-развлекательной системы. Сиденья изготовлены из переработанной ткани.

Поступит ли модель в серийное производство остается загадкой, но несомненно, Aceman выглядит стильно и привлекательно.

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