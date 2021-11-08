BMW лишит автомобили сенсорных дисплеев

Глобальная нехватка микросхем за последние несколько месяцев затронула абсолютно все отрасли производства. И автопроизводители относятся к числу тех, кто ясно почувствовал удар со стороны дефицита, поскольку многие из крупнейших автоконцернов замедляют производство автомобилей. Одной из таких компаний является BMW, которая принимает другие меры по сокращению использования кремния и поддержанию текущего уровня производства в условиях кризиса — производитель подтвердил изданию Autoblog, что временно удаляет функции сенсорного экрана из нескольких моделях. На данный момент модели BMW 3 серии, X5, X6, X7 и Z4 будут поставляться без сенсорного управления. BMW 4 серии Купе, Кабриолет и Гран Купе (но не i4 EV) также на некоторое время потеряют функции сенсорного экрана.

Владельцы этих затронутых моделей должны будут использовать контроллер iDrive центральной консоли для навигации по информационно-развлекательной системе. Если вы получите модель без сенсорного управления, хотя она должна была быть у вас, вы получите снижение стоимости в размере 500 долларов в связи с «удалением сенсорного экрана». То есть, экран в автомобиле останется, просто он не будет сенсорным. Это достаточно интересное решение, так как на самом деле сенсорный дисплей важен далеко не всем водителям, некоторым вовсе удобнее пользоваться аппаратными элементами управления. Так что будем ждать новостей по статистике продаж BMW после такого вот необычного решения.
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