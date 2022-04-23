BMW объявила о выпуске нового седана i7 xDrive60

BMW выпустила новое поколение флагманского седана 7-й серии, в том числе первый электрический i7 xDrive60 в линейке. Новая «семерка» получила дизайн в стиле обновленного кроссовера X7, при этом кардинально отличаясь от своего предшественника.

На выбор предлагается несколько бензиновых и дизельных двигателей, гибридные версии 750e и M760e мощностью 490 и 571 л.с. соответственно, а также тот же i7 xDrive60 с парой электромоторов суммарной мощностью 544 л.с. и крутящий момент 745 Нм. Такой автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 4,7 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 240 км/ч.

Несмотря на внушительную емкость батареи в 101,7 кВтч, запас хода заявлен равным 483 км. Уже в базовой версии есть пневмоподвеска, а за доплату доступно полностью управляемое шасси и даже автопилот третьего уровня. В интерьере одна из самых необычных деталей ожидаемо расположена сзади. Это 31-дюймовый 8K-экран BMW Theater Screen со встроенным Amazon Fire TV.

Для водителя предусмотрены два экрана диагональю 12,3 и 14,9 дюйма. Кроме того, каждая дверь может похвастаться собственным 5,5-дюймовым сенсорным экраном для управления системой климат-контроля, настройками сидений и мультимедийной системой. Электрический BMW i7 xDrive60 стоит в США от 120 295 долларов. Продажи начнутся в четвертом квартале этого года.