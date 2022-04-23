BMW объявила о выпуске нового седана i7 xDrive60

BMW выпустила новое поколение флагманского седана 7-й серии, в том числе первый электрический i7 xDrive60 в линейке. Новая «семерка» получила дизайн в стиле обновленного кроссовера X7, при этом кардинально отличаясь от своего предшественника.

На выбор предлагается несколько бензиновых и дизельных двигателей, гибридные версии 750e и M760e мощностью 490 и 571 л.с. соответственно, а также тот же i7 xDrive60 с парой электромоторов суммарной мощностью 544 л.с. и крутящий момент 745 Нм. Такой автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 4,7 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 240 км/ч.

Несмотря на внушительную емкость батареи в 101,7 кВтч, запас хода заявлен равным 483 км. Уже в базовой версии есть пневмоподвеска, а за доплату доступно полностью управляемое шасси и даже автопилот третьего уровня. В интерьере одна из самых необычных деталей ожидаемо расположена сзади. Это 31-дюймовый 8K-экран BMW Theater Screen со встроенным Amazon Fire TV.

Для водителя предусмотрены два экрана диагональю 12,3 и 14,9 дюйма. Кроме того, каждая дверь может похвастаться собственным 5,5-дюймовым сенсорным экраном для управления системой климат-контроля, настройками сидений и мультимедийной системой. Электрический BMW i7 xDrive60 стоит в США от 120 295 долларов. Продажи начнутся в четвертом квартале этого года.

Tata показал концептуальный кроссовер Curvv…
Tata показал концептуальный кроссовер CurvvИндийский гигант Tata показал концептуальный кроссовер Curvv, который поступит в серийное производство в …
Представлен Mercedes AMG SL 43…
Представлен Mercedes AMG SL 43Компания Mercedes Benz анонсировала новую модель в линейке SL — Mercedes AMG SL 43, оснащенную 2,0-литров…
Представлен новый BMW X7…
Представлен новый BMW X7Компания BMW представила обновленный флагманский кроссовер X7, который производится на американском завод…
Charge представила новый электрифицированный классический Mu…
Charge представила новый электрифицированный классический MuОдним из самых желанных классических автомобилей во всем мире является Ford Mustang. На рынке осталось не…
Представлен дизайн спортивного автомобиля Skoda Fabia Monte …
Представлен дизайн спортивного автомобиля Skoda Fabia Monte Skoda опубликовала первые изображения новой модификации хэтчбека Fabia Monte Carlo. …
Анонсирована ограниченная серия мотоциклов Brabus 1300R…
Анонсирована ограниченная серия мотоциклов Brabus 1300RBrabus хорошо известен производством автомобилей высокого класса, и теперь компания анонсировала свой пер…
Владелец Tesla Model 3 получил абсурдный счет в размере 608 …
Владелец Tesla Model 3 получил абсурдный счет в размере 608 Зарядка электромобиля, такого как Tesla Model 3, обычно стоит намного дешевле, чем заправка бака автомоби…
Toyota представила обновленный седан Avalon …
Toyota представила обновленный седан Avalon Toyota представила обновленный седан Avalon, но известно, что он будет продаваться только в Китае. Произв…
Обзор ORICO 3CR61-GY. Картридер для смартфонов, планшетов и ноутбуковОбзор ORICO 3CR61-GY. Картридер для смартфонов, планшетов и ноутбуков
Обзор Dunobil Fix Magnet. Автомобильный держатель с MagSafeОбзор Dunobil Fix Magnet. Автомобильный держатель с MagSafe
Обзор Razer Huntsman Mini (RZ03-03391500-R3R1). Игровая клавиатура 60%Обзор Razer Huntsman Mini (RZ03-03391500-R3R1). Игровая клавиатура 60%
Обзор be quiet! Light Wings 140mm Triple Pack BL078. Тихие корпусные вентиляторы с подсветкойОбзор be quiet! Light Wings 140mm Triple Pack BL078. Тихие корпусные вентиляторы с подсветкой
Идеи новогодних подарков детям до 10 летИдеи новогодних подарков детям до 10 лет
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor