BMW покупает компания Alpina за нераскрытую сумму

BMW объявила о покупке Alpina, компании, занимающейся тюнингом и модификацией автомобилей BMW в течение последних 60 лет. Alpina теперь станет частью компании и брендов BMW.

Сотрудничество продолжится, но в другой форме: компания, принадлежащая семье Бовензипен, продолжит использовать свой инженерный опыт в разработке, производстве и продаже автомобилей BMW ALPINA в рамках существующего сотрудничества до конца 2025 года. автомобили, подвергшиеся обширной модификации командой ALPINA, включая двигатель и трансмиссию, а также шасси, аэродинамику и внутреннее оборудование. Автомобили BMW ALPINA предварительно будут собираться на производственных линиях BMW, а окончательная сборка автомобилей будет происходить в мастерских, включая отдельные интерьеры, изготовленные по спецификациям заказчика.
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