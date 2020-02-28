BMW тестирует новый электрокар

Многие производители электромобилей переживают из-за того, что в локациях с высокой температурой батареи автомобилей могут перегреваться или раздуваться. Это крайне плохо сказывается на автономной работе аккумулятора, плюс это не совсем безопасно для водителя. Однако некоторые компании все же нашли способ выбраться из данной ситуации и уже тестируют свои автомобили в очень жарких условиях. Например, компания BMW уже сейчас тестирует автомобиль iNEXT в жарких условиях Африки, где очень высокая температура воздуха. И автомобиль отлично справляется с нагрузками, то для нас является серьезным показателем качества нового автомобиля. Пусть он пока что представлен в формате концепта, это все равно интересное решение.