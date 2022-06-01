BOE представила революционные мини-светодиоды нового поколения

Пекинский производитель дисплеев BOE хорошо известен тем, что поставляет высококачественные OLED-дисплеи для телевизоров, смартфонов и даже ноутбуков как на китайском, так и на мировом рынках.

Но компания стремится выйти на новый уровень, сегодня стало известно, что BOE успешно разработала новое поколение мини-светодиодных дисплеев в рамках независимой исследовательской группы компании. Компания BOE недавно представила свой революционный мини-светодиодный дисплей нового поколения P0.9 на Международной выставочной неделе SID 2022, в котором панель представляет собой субмиллиметровый светодиодный дисплей, то есть его толщина составляет менее 1 мм. Мини-светодиодный дисплей изготовлен из материала на основе стекла.

Светодиодная панель не только обладает обычными преимуществами OLED , такими как низкое энергопотребление, равномерная яркость по всей панели и здоровая защита глаз, но, поскольку это мини-светодиод, дисплей также можно изготовить любого размера. Представитель добавил, что, будучи лидером в области мини-светодиодных технологий, BOE также разрабатывает серию мини-светодиодных дисплеев, которые значительно улучшили эффект отображения за счет включения мини-светодиодной подсветки на основе стекла и связанных с ними технологий, и будут продолжать лидировать в этом направлении.