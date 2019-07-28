BQ и его новинка кнопочный телефон BQ 2432 Tank SE

Энергоснабжение кнопочного телефона возложено на батарею, емкость которой составляет 2500 мАч. С таким мощным аккумулятором возможна автономная работа в течение нескольких недель.Новинка снабжена экранной панелью QVGA с размером диагонали 2,4 дюйма. Матрица обеспечивает разрешение 320 х 240 пикселей и хорошую яркость. Разработчики установили в телефоне два мощных фонарика и крупный громкоговоритель.Дизайн телефона соответствует военно-полевой стилистике. Корпус телефона изготовлен из прочного пластика, конструкция укреплена металлическими винтами. С помощью резиновых прокладок производитель добился основательной герметичности, поэтому устройству не страшна вода, пыль и грязь. Кроме того, в боковых гранях корпуса имеются специальные углубления, которые позволяют пользоваться гаджетом даже в толстых перчатках.Данный аппарат создан в полном соответствии требований к телефонам, разрешенным для использования в Вооруженных силах Российской Федерации. Именно поэтому аппарат лишен модуля Bluetooth, камеры для фотосъемки, диктофона, флэш-памяти и доступа к Интернету. Зато имеется FM-тюнер и два слота для SIM-карт.Стоимость новинки составит 1690 рублей.