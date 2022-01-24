BYD повышает цены на модели NEV из-за дорогих материалов

Китайский производитель автомобилей BYD повышает цены на свои модели автомобилей на новых источниках энергии (NEV) серии Dynasty и Ocean, которые теперь стоят примерно 1105 долларов. В заявлении компании говорится, что изменения в ценах связаны с более высокой стоимостью сырья и сокращением субсидий на новые энергетические автомобили. Новые корректировки цен вступят в силу с 1 февраля 2021 года.

Новость о повышении цен появилась вскоре после того, как другие китайские автопроизводители, такие как Xpeng Motors, также повысили стоимость своих моделей электромобилей в Китае примерно с 632 до 947 долларов США.