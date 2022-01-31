BYD представила компактный электрический школьный автобус с запасом хода до 255 км

BYD представила уникальный электрический школьный автобус типа А, способный перевозить 30 учеников, и с запасом хода около 225 км и возможностью подключения транспортного средства к сети. Отличительной чертой нового электрического автобуса BYD является его способность подключаться к сети, которая обеспечивает автономную электроэнергию для школ.

Известно что новые автобусы будут иметь размеры 22,9 фута, 24,5 фута и 26,7 фута, они идеально подойдут для поездок с меньшим количеством студентов и студентов с ограниченными возможностями. Автобус будет питаться от литий-железо-фосфатной батареи (LFP), которая может заряжаться либо от постоянного, либо от однофазного переменного тока, то есть быстрой зарядки постоянного тока мощностью 150 кВт или однофазной зарядки переменного тока мощностью 19,2 кВт. Компания заявляет, что новые автобусы могут сократить расходы на заправку и техническое обслуживание на целых 60%.