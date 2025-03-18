BYD представила зарядку для электрокаров на 1000 кВт

«Чтобы полностью избавить наших пользователей от беспокойства по поводу зарядки, мы стремимся сократить время зарядки электромобилей до уровня заправки бензиновых авто» — заявил основатель BYD Ван Чуаньфу на презентации в Шэньчжэне. «Впервые в индустрии мощность зарядки достигла мегаваттного уровня». BYD не уточнила сроки строительства 4000 новых зарядных станций, но это важный шаг, учитывая, что, по данным Reuters, большинство владельцев BYD в Китае сейчас используют зарядки других производителей. Однако это не единственная инновация компании. В начале марта BYD представила платформу для роднов, совместно разработанную с DJI. Она крепится на крыше автомобиля и позволяет дронам взлетать и садиться на ходу на скорости до 25 км/час. Довольно интересная штука.