BYD представила зарядку для электрокаров на 1000 кВт

Китайский производитель электромобилей BYD представил новую технологию быстрой зарядки, которая позволяет добавить 400 км запаса хода всего за пять минут. Одновременно с анонсом компания пообещала сделать крупные инвестиции в инфраструктуру зарядных станций, планируя построить более 4000 новых суперзарядных точек по всей территории Китая. Технология Super e-Platform обеспечивает пиковую мощность зарядки до 1000 кВт, что вдвое превышает максимальные показатели суперзарядок Tesla V4 в 500 кВт. Первые автомобили, поддерживающие новую систему, — это седан Han L и внедорожник Tang L, стартующая цена которых составляет 270 000 юаней (или около 37330 долларов на локальном рынке Китая).

«Чтобы полностью избавить наших пользователей от беспокойства по поводу зарядки, мы стремимся сократить время зарядки электромобилей до уровня заправки бензиновых авто» — заявил основатель BYD Ван Чуаньфу на презентации в Шэньчжэне. «Впервые в индустрии мощность зарядки достигла мегаваттного уровня». BYD не уточнила сроки строительства 4000 новых зарядных станций, но это важный шаг, учитывая, что, по данным Reuters, большинство владельцев BYD в Китае сейчас используют зарядки других производителей. Однако это не единственная инновация компании. В начале марта BYD представила платформу для роднов, совместно разработанную с DJI. Она крепится на крыше автомобиля и позволяет дронам взлетать и садиться на ходу на скорости до 25 км/час. Довольно интересная штука.
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