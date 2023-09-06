Баг в Windows 11 повышает производительность системы

Инсайдер под ником VivyVCCS раскрыл подробности о новом баге в Windows File Explorer (Проводник), который позволяет значительно повысить производительность просмотра папок в приложении и устранить одну из самых известных проблем Проводника. Баг требует ручной активации пользователем, но это, пожалуй, один из самых простых багов в системе. Для активации ошибки достаточно открыть File Explorer, один раз нажать клавишу F11, чтобы открыть File Explorer в полноэкранном режиме, а затем ещё раз нажать F11, чтобы выйти из полноэкранного режима. После активации бага вы должны заметить мгновенное обновление при переходе между различными папками, даже на разных дисках. Ошибка связана с программным обеспечением, поэтому повышение производительности работает на всех накопителях от самых быстрых SSD до самых медленных жёстких дисков.

Единственная проблема, связанная с этой ошибкой, заключается в том, что при её активации, по-видимому, ломается панель навигации, но это небольшая плата за значительно возросшую производительность. К счастью, на данный момент, по крайней мере, компания Microsoft не сообщает о том, будет ли она исправлять эту ошибку. Всё же это баг, пусть он и приводит к положительному результату, но подобные ошибки могут в итоге привести к какому-то более серьёзному сбою, так что в ближайшем будущем Microsoft, вероятно, всё же выпустит патч и закроет уязвимость в Проводнике нового поколения. А пока что можете пользоваться.
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