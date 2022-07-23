Baidu представила беспилотное такси с автопилотом 4-го уровня

Китайская компания Baidu представила беспилотный автомобиль. Его разрабатывают для использования в службе такси.

Производство и выпуск модели запланирован на 2023 год. Новый автомобиль получит систему автопилота четвертого уровня, не требующий вмешательства человека. Для оценки ситуации на дороге автомобиль оборудован 8 лидарами и 12 камерами. Эти автомобили появятся на дорогах Китая, после одобрения китайскими властями.

Отметим, что в США также ожидаются аналогичные машины. Например, Илон Маск заявил, что компания Tesla намерена начать серийное производство роботов-такси в 2024 году, а в прошлом году Waymo также представила роботизированное такси без руля.

Цена беспилотного автомобиля от Baidu составляет около 37000 долларов.