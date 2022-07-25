Baidu запустить роботакси в 2023 году

Компания не упомянула диапазон полностью электрического дизайна, но плоский пол, раздвижные двери и «интерактивное» освещение должны сделать ваши поездки более приятными. Что еще более важно, машина готова к производству. Автомобиль будет стоить компаниям в Китае эквивалентно 37 000 долларов, и он должен впервые начать использоваться с собственным сервисом Baidu Apollo Go в 2023 году. Относительно скромная цена позволит компании развернуть «десятки тысяч» автомобилей по всему Китаю, и он предвидит будущее, в котором стоимость проезда на роботакси будет вдвое меньше, чем на обычных поездках. Хотя это не очень хорошая новость для водителей такси, естественно, но рано или поздно автономные транспортные средства должны были вытеснить обычных водителей.