Baidu запустить роботакси в 2023 году

Автопроизводители часто стремятся продемонстрировать беспилотные концепт-кары без руля, но Baidu близка к тому, чтобы выпустить такой автомобиль на реальные дороги. Технический гигант представил новое роботакси Apollo RT6 со съемным рулевым колесом. Опция позволяет службам такси предлагать больше места для пассажиров — это может включать в себя дополнительные сиденья, рабочие столы или даже игровые приставки. Неудивительно, что RT6 включает в себя новейшую технологию автономного вождения Baidu. Система уровня 4 (полное самостоятельное вождение в определенных условиях) использует в общей сложности 38 датчиков, в том числе восемь блоков LiDAR и 12 камер, для навигации в плотной городской среде.

Компания не упомянула диапазон полностью электрического дизайна, но плоский пол, раздвижные двери и «интерактивное» освещение должны сделать ваши поездки более приятными. Что еще более важно, машина готова к производству. Автомобиль будет стоить компаниям в Китае эквивалентно 37 000 долларов, и он должен впервые начать использоваться с собственным сервисом Baidu Apollo Go в 2023 году. Относительно скромная цена позволит компании развернуть «десятки тысяч» автомобилей по всему Китаю, и он предвидит будущее, в котором стоимость проезда на роботакси будет вдвое меньше, чем на обычных поездках. Хотя это не очень хорошая новость для водителей такси, естественно, но рано или поздно автономные транспортные средства должны были вытеснить обычных водителей.
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