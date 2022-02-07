Bandai Namco разрабатывает новый движок, способный создавать крупномасштабные игры

Bandai Namco Studios объявила о производстве полностью нового внутреннего движка, поскольку компания стремится отказаться от использования движков других компаний. В ряде списков вакансий компания сообщила, что ищет ряд инженеров для разработки собственного нового движка, описывая его как «движок, предназначенный для того, чтобы выдерживать разработку крупномасштабных игр, таких как открытый мир».

Хотя движок находится в полной разработке уже около двух лет, фанаты не должны ожидать, что игра будет использовать этот движок как минимум еще год, поскольку движок еще не закончен. Хориучи подтвердил, что в настоящее время нет игр, использующих новый движок, и ожидает, что это произойдет через год.
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