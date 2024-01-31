Батарея Apple Vision Pro весит слишком много при низком объёме

На прошлогодней конференции WWDC компания Apple представила гарнитуру Vision Pro — это невероятно важное событие, так как данное устройство является первым значительным продуктом компании после запуска Apple Watch в 2015 году. И хотя устройство Vision Pro успешно, если верить обзорам из интернета, справляется со смешанной и реальностью, есть опасения относительно её аккумулятора. По заявлению Apple, внешний аккумулятор обеспечит до 3 часов автономной работы в зависимости от сценария использования, но теперь стало известно, что ёмкость батареи Vision Pro довольно невысокая по сравнению с её весом. Например, блогер MKBHD в процессе распаковки Vision Pro узнал, что у шлема штатная батарея предоставляет всего 3 166 мАч ёмкости. При этом блогер отмечает, что внешний аккумулятор удивительно тяжелый, даже тяжелее некоторых смартфонов с батареей на 5 000 мАч.

Возможно, у Apple была возможность увеличить ёмкость аккумулятора, учитывая вес, и это позволило бы Vision Pro проработать на несколько часов дольше, чем в настоящее время. И в будущих моделях Vision Pro компания Apple может увеличить ёмкость внешнего аккумулятора, также внедрив более энергоэффективные чипы и дополнительные компоненты для более экономного энергопотребления. Это позволит устройству проработать в автономном режиме дольше, чем первое поколение продукта. Правда сейчас для гаджета за 3 500 долларов это слишком уж серьёзный недостаток, на который стоит обратить внимание.