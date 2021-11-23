Battlefield 2042 - одна из худших игр в Steam

Battlefield 2042, официально выпущенная всего несколько дней назад, теперь является одной из игр с наихудшими отзывами в Steam с более чем 29 тысячами отрицательных отзывов. на текущий момент Battlefield 2042 занимает восьмое место в топе игр Steam с самыми негативными оценками геймеров, но, стоит сказать, она вполне может подняться выше, так как с момента релиза прошло слишком мало времени. Фактически, сейчас ее по-прежнему не так ненавидят, как видеоигру eFootball 2022, претендующую на роль катастрофы невиданного масштаба, но фанаты вполне могут поднять планку негативных отзывов всего за неделю-другую.

Причина в том, что Battlefield 2042 была запущена не очень хорошо: игроки жаловались на сломанную технику, плохие хитбоксы, низкую производительность ПК, проблемы с регистрацией и точностью пули, отсутствие обещанных функций и многое другое. Хотя игра и получила патч первого дня, Battlefield 2042 все еще находится в очень плохом состоянии. В итоге из почти 40 тысяч отзывов в Steam у Battlefield 2042 около 9700 положительных отзывов, остальные 29000 отзывов отрицательные. Хотя мы, конечно же, ожидаем, что EA и DICE будут работать над улучшением Battlefield 2042 на всех платформах, есть общепринятое четкое ощущение, что эту игру не следовало выпускать в этом году. Возможно, через несколько месяцев, после больших обновлений, Battlefield 2042 улучшит свои обзоры в Steam, но на данный момент это просто ужасный шутер, который точно не стоит покупать.