Battlefield 2042 получит кроссплей на релизе

Сегодня разработчики из компании EA заявили, что студия DICE планирует внедрить в свой шутер нового поколения Battlefield 2042 кросс-платформенный режим. Это значит, что игроки смогут подключаться к геймерам с других платформ и сражаться с ними вместе. Это весьма интересное решение, которое на самом деле сейчас используется множеством разработчиков крупных проектов. Преимущество решения в том, что пользователь может без труда быстро найти игру и подключиться к сессии без длительного ожидания. Это полезно, например, если игра многопользовательская и с большим количеством игроков в сессии. На текущий момент EA заявляет, что кросс-платформенная игра будет доступна на платформах ПК, PS5 и Xbox Series X / S — на старых консолях, видимо, такой возможности не будет.

При этом EA сообщает, что игроки на ПК и консолях смогут отказаться от игры друг с другом. Одна вещь, от которой вы не сможете отказаться, — это боты AI, которые помогут заполнить серверы в случае, если банально не будет хватать игроков для заполнения поля боя. Версии Battlefield 2042 для PS4 и Xbox One также будут взаимодействовать друг с другом, но будут работать немного иначе — игроков на карте будет ровно вдвое меньше, чем на ПК и консолях нового поколения. Это связано с тем, что, как было объявлено ранее, старые консоли получают версии Battlefield 2042 для 64 игроков, в то время как ПК и новые консоли получают поддержку для 128 игроков. Соответственно, объединить геймеров на данных платформах просто невозможно.