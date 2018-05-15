Battlefield 5 может быть анонсирована уже 23 мая

23 мая следующая часть серии Battlefield (вероятно) будет объявлена. В Battlefield 1 появилась пасхалка, в которой была указана данная дата. Фанаты Battlefield 1 обнаружили в игре пасхалку, в которая была зашифрована посредством азбуки Морза, в которой говорится: «Поле битвы никогда не будет прежним» вместе с датой 23 мая. «С нашей следующей игрой Battlefield, команда Dice принесет динамичность боевым действиям новыми и неожиданными способами», - сказал генеральный директор EA Эндрю Уилсон. «Каждая битва уникальна, и каждый режим приносит свои собственные проблемы - от того, как вы взаимодействуете с окружающей средой вокруг вас.