Battlefield 5 видео геймплея в 4K 60 кадров

Появились первые видеоролики посвещенные Battlefield V alpha. Данное видео записано в разрешении 4K и 60 кадрами в секунду, благодаря чему можно прочувствовать всю атмосферу игры.

Battlefield V предлагает вам принять участие в крупнейшем военном конфликте за всю историю человечества. Серия возвращается к своим корням, изображая Вторую мировую войну в совершенно новом свете. Приведите товарищей к победе, сделав поле боя своим союзником. Соберите команду бойцов с полной персонализацией, своей техникой и оружием и отправьтесь в захватывающее путешествие, следуя за «Ходом войны». Приготовьтесь к встрече с самой мощной и увлекательной из всех частей Battlefield. Вы изменитесь навсегда.