Battlefield V получит последнее обновление 6-ой главы

Шестая глава Into the Jungle игры Battlefield V близится к концу. Многие игроки посчитали, что это станет концом для шутера Второй мировой войны.

DICE рассказали о последнем обновлении, которая запланирована на лето. Обновление принесет новый контент. Пользователям будут доступны еженедельные награды, экипировка, оружие и многое другое. Доступные скрины говорят о том, что игроки вернутся в Северную Америку.

Продолжается работа над новыми мерами против читов в игре. Команда разработчиков продолжит работу над новыми обновлениями. Из-за вспышки вируса обновление может быть отложено.
Комментарии и отзывы Battlefield V
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