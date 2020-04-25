Battlefield V получит последнее обновление 6-ой главы

Шестая глава Into the Jungle игры Battlefield V близится к концу. Многие игроки посчитали, что это станет концом для шутера Второй мировой войны.

DICE рассказали о последнем обновлении, которая запланирована на лето. Обновление принесет новый контент. Пользователям будут доступны еженедельные награды, экипировка, оружие и многое другое. Доступные скрины говорят о том, что игроки вернутся в Северную Америку.

Продолжается работа над новыми мерами против читов в игре. Команда разработчиков продолжит работу над новыми обновлениями. Из-за вспышки вируса обновление может быть отложено.