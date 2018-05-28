Battlefield V возвращается к теме Второй мировой войны

Dice и EA представили дату релиза Battlefield V. Шутер от первого лица будет выпущен 19 октября и будет проходить во времена второй мировой войны. Приятно знать, что не будет никаких премиальных пропусков и DLC для покупки.Был представлен новый игровой режим Grand Operations. Это похоже на «Операции в Battlefield 1», но они больше по масштабу. Они охватывают несколько режимов игры, и будут проходить через несколько локаций в четырехдневном повествовательном путешествие, которое охватывает исторические моменты Второй мировой войны.

В Dice упоминается, что в Battlefield V появилась новая система передвижения с новыми анимациями, об этом мало кто поделился. Тем не менее, ожидается, что игра будет работать как с DirectX 11, так и с 12.