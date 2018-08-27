Беги Lara беги. Shadow of the Tomb Raider

14 сентября 2018 года Square Enix издаст очередной шедевр этого года Shadow of the Tomb Raider.

Счастливчикам удавшихся поиграть в течение часа на обзоре игры отметили, что графика и сюжет игры на высшем уровне, но пожаловались на то что игра похожа на предыдущие части и не принесло ничего нового в геймплей. Некоторые журналисты высказали, что это одна из «самых мрачных серий во вселенной Tomb Rider».

Но несмотря на всю прозвучавшую критику, игра произвела скорее положительное впечатление. Так что будем ждать релиза игры. Ниже приведены системные требования на ПК.

Минимальные системные требования: 1. Операционная система: Windows 7/Windows 8.1 / Windows 10 (только 64-бит) 2. Процессор: AMD FX-4100 / Intel Core i3-2100 3. Оперативная память: 6 ГБ 4. Видеокарта: AMD Radeon HD 7770/ NVIDIA GeForce GTX 650 5. Свободное место на жестком диске: 25 ГБ Рекомендуемые системные требования: 1. Операционная система: Windows 7/Windows 8.1 / Windows 10 (только 64-бит) 2. Процессор: AMD FX-6120 / Intel Core i5-750 3. Оперативная память: 6 ГБ 4. Видеокарта: AMD Radeon R9 390/NVIDIA GeForce GTX 970 5. Свободное место на жестком диске: 25 ГБ