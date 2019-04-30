Беговая дорожка от Xiaomi

Xiaomi создала новую версию собственной беговой дорожки, предназначенной преимущественно для ходьбы.

Устройство и называется соответствующе - Mijia Walking Treadmill. У новинки минималистичное дизайнерское решение и складная конструкция. А значит, разработка займёт минимум места в доме. Не только в сложенном виде, но и будучи готовой к применению, дорожка без проблем помещается под кроватью. Транспортировать её очень удобно благодаря 2 специальным маленьким колёсикам.

Вес самой дорожки составляет 28 килограммов, толщина – 12 сантиметров. При этом рассчитана она на человека весом до 90 килограммов. Спереди близ основания устройства предусмотрены кнопки и светодиодный экран. На нём отображаются пройденная дистанция, скорость и длительность активности. Скорость вращения можно увеличить с мини-пульта, имеющегося в комплекте, или просто ускорив скорость шагов.

В этом случае рост темпа определят датчики, размещённые под ремнем. Они же подстроят режим вращения под новый ритм. Статистику можно собирать, подключив Mijia Walking Treadmill к мобильному приложению. Также можно соединить устройство с «умным» телевизором и выводить данные с его экрана прямо на ТВ-дисплей. Данные в этом случае появятся в верхнем правом углу. Так можно будет следить за своей активностью и одновременно смотреть передачу или фильм.