Behaviour Interactive анонсировала релиз бесплатной Dead by Daylight на Android и iOS

Разработчики самого популярного сетевого ужастика Dead by Daylight объявили о скором выходе своего детища на смартфонах под управлением Android и iOS.

По сравнению с оригиналом, мобильная версия игры будет бесплатной и немного упрощённой в угоду менее мощного железа. Однако разработчики обещают, что атмосфера ужаса и общие черты геймплея останутся неизменными. Больше подробностей нам расскажут 26 июня. Особо интересен вопрос монетизации игры: учитывая FTP-систему и особенности рынка, не будет сюрпризом добавление лутбоксов и прочих микротранзакций, за которые так любят мобильный игропром.

Дату выхода разработчики пока тоже не раскрывают. Известно лишь, что релиз намечен на текущий год. Кстати сейчас в Steam еще идут бесплатные выходные Dead by Daylight, так что все желающие могут окунуться в атмосферу хорроров 80-х годов не заплатив ни копейки.