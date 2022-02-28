Belkin представил новое поколение док-станции CONNECT Pro Thunderbolt 4

Компания Belkin, лидер в области бытовой электроники, объявляет о выпуске новейшей линейки док-станции, созданных на базе контроллера Intel Thunderbolt 4. Док-станция CONNECT Pro Thunderbolt 4 и кабель Thunderbolt 4 используют преимущества Thunderbolt 4, предлагая поддержку двух дисплеев с разрешением видео до 4K при частоте 60 Гц, общую пропускную способность 40 Гбит/с, подачу питания для быстрой зарядки и многое другое.

Thunderbolt 4, новейшая технология Thunderbolt от Intel, предлагает множество функций для улучшения текущих рабочих станций или игровых настроек, обеспечивает высокую пропускную способность для подключения высокопроизводительных устройств, помогает обеспечить качественное соединение между устройствами и аксессуарами, а также упрощает зарядку, передачу данных. данные и передавать видеосигналы через один порт. Thunderbolt 4 предлагает гибкость, высокую пропускную способность и универсальные возможности подключения, чтобы упростить подключение устройств без дополнительных кабелей.

Док-станция CONNECT Pro Thunderbolt 4 — это полнофункциональная док-станция, позволяющая пользователям подключать свои компьютеры Mac и Windows к нескольким устройствам и аксессуарам для передачи данных, видео, Ethernet и питания с помощью одного кабельного соединения. Оснащенная новейшей технологией Power Delivery 3.0, док-станция обеспечивает мощность до 90 Вт для эффективной одновременной зарядки подключенных устройств и предлагает разрешение видео до 4K для двух дисплеев и разрешение видео до 8K для одного дисплея. Он также поддерживает отображение трех мониторов на некоторых моделях ноутбуков. Входящий в комплект кабель Thunderbolt 4 обратно совместим с Thunderbolt 3, USB-C и USB4.

Thunderbolt 4 Кабель Thunderbolt 4 обеспечивает общую пропускную способность 40 Гбит/с для максимальной производительности, обеспечивая одновременную передачу данных, видео высокой четкости и подачу питания до 100 Вт. Кроме того, он обратно совместим с Thunderbolt 3, USB4, USB 3.2 и USB2.0. Доступны длины 1м и 2м.