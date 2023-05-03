BenQ представила флагманский проектор HT 4550i 4LED 4K

Страница проектора HT 4550i также уже доступна и содержит информацию про новую технологию HDR-PRO, которая обладает интересной возможностью улучшения локального контраста. Единственная проблема данного решения в том, что производитель назвал весьма внушительную цену — топовый проектор продают за 3599 долларов, что, конечно, очень дорогое удовольствие даже при наличии действительно передовых технологий. Это важный момент, потому что иногда пользователи всё же хотят получить относительно эффективное решение для повседневного просмотра, но не отдавать за него стоимость подержанного автомобиля. Впрочем, конкурентов у продукта всё равно нет, так что выбор у потенциального покупателя тоже не сказать, что большой. Но характеристики, конечно, очень даже приличные.