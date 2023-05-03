BenQ представила флагманский проектор HT 4550i 4LED 4K

Компания BenQ представила свой грядущий флагманский проектор HT 4550i 4LED 4K на выставке CES 2023 в начале этого года и только что раскрыла приблизительные детали запуска и несколько интересных особенностей данного продукта. Например, проектор BenQ HT 4550 4K обладает яркостью в 3200 люмен и задержкой 17,9 мс при разрешении 1080p и частоте обновления в 60 Гц. Компания также похвасталась тем, что проектор будет иметь долговечный 4LED источник света и BenQ HT 4550 может воспроизводить 100% цветовой гаммы DCI P3, вероятно, используя фильтр WCG (суммарное количество люменов после применения фильтра должно быть примерно в диапазоне кинопроекторов для домашних кинотеатров).

Страница проектора HT 4550i также уже доступна и содержит информацию про новую технологию HDR-PRO, которая обладает интересной возможностью улучшения локального контраста. Единственная проблема данного решения в том, что производитель назвал весьма внушительную цену — топовый проектор продают за 3599 долларов, что, конечно, очень дорогое удовольствие даже при наличии действительно передовых технологий. Это важный момент, потому что иногда пользователи всё же хотят получить относительно эффективное решение для повседневного просмотра, но не отдавать за него стоимость подержанного автомобиля. Впрочем, конкурентов у продукта всё равно нет, так что выбор у потенциального покупателя тоже не сказать, что большой. Но характеристики, конечно, очень даже приличные.