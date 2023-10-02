BenQ представила геймерский проектор X3100i

Сегодня компания BenQ официально представила новый флагманский игровой проектор 4K HDR из серии X-series. Новый проектор BenQ X3100i способен создавать игровые «дисплеи» диагональю до 150 дюймов и обладает впечатляющими характеристиками. Например, помимо поддержки 4K и HDR, устройство поддерживает 4LED-систему проекции с высокой яркостью, которая, по словам производителя, способна воспроизводить 100% цветового пространства DCI-P3. Ещё новинка привлекает внимание встроенной операционной системой Google Android TV и 7.1-канальным звуком с поддержкой Dolby Atmos.

И специфические возможности для геймеров делают проектор BenQ X3100i особенно привлекательным. У него есть несколько режимов для игры (RPG, SPG, FPS и RCG), а также автоматический режим для консолей. В одном из этих режимов по центру экрана рисуется специальная красноая точка, чтобы было проще целиться с оптического прицела или снайперской винтовки, при этом вносятся различного рода улучшения, дабы играть было проще и комфортнее. Более того, игры, проецируемые в разрешении 1080p, могут работать с частотой обновления 240 Гц и задержкой 4 мс, однако увеличение разрешения до 4K приводит к снижению частоты обновления экрана до 60 Гц с задержкой в 16 мс. Это очень интересное решение, потому что получить диагональ в 150 дюймов на телевизоре очень трудно и безумно дорого, но если пользователь использует проектор, то ему нужно просто иметь большую стену и этого будет достаточно.
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