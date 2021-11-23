Bentley Flying Spur Mulliner и Flying Spur Hybrid представлены в автосалоне Гуанчжоу

Bentley Motors представила два последних дополнения к семейству туристических седанов Flying Spur в Китае в автосалоне Гуанчжоу. Flying Spur - чрезвычайно успешный и важный автомобиль на китайском рынке для Bentley, пользующийся большим спросом после пандемия, увеличив продажи на 200 процентов по сравнению с прошлым годом.

Вершина семейства - Flying Spur Mulliner - сочетает в себе высочайшее современное мастерство и захватывающую дух роскошь. Вместе с тем, гибрид Flying Spur Hybrid демонстрирует первые шаги, которые Bentley предпринимает на своем пути к тому, чтобы стать организацией с нулевым балансом выбросов углерода и ведущей в мире компанией по устойчивому развитию роскошной мобильности.

Новый Flying Spur Mulliner, ставший флагманом модельного ряда Bentley, привлекает клиентов, которые стремятся уделять еще больше внимания элегантным деталям. Самый роскошный на сегодняшний день Flying Spur был создан и разработан Bentley Mulliner, спроектирован и изготовлен вручную в Англии.