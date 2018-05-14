Бесшумный десктоп Quiet PC Nofan A895 получил процессор Coffee Lake-S

Компания Quiet PC пополнила ассортимент десктопов моделью Nofan A895, которая может похвастаться полным отсутствием активного охлаждения. Новинка оснащается Mid-Tower корпусом Jonsbo UMX5, выполненным с использованием алюминиевых внешних панелей и стального каркаса, материнской платой ASUS Prime Z370-A и процессорами Core i3/i5/i7-8000 (Coffee Lake-S). Пользователь сможет установить любой процессор Core 8-го поколения, включая 91-Вт Core i3-8350K, 95-Вт Core i5-8600K и Core i7-8700K, благодаря охладителям Nofan с технологией IcePipe – CR-80EH (80 Вт) и CR-95C (95 Вт).

Из бесшумных видеокарт, можно выбрать ASUS GeForce GT 1030 и Palit GeForce GTX 1050 Ti KalmX, а также трёхслотовые ускорители Palit GeForce GTX 1060 Super JetStream и Palit GeForce GTX 1070 Ti Super JetStream, которые шумят только под нагрузкой. Блок питания Nofan P-500A также имеет безвентиляторное исполнение. Остальные комплектующие включают 8 ГБ памяти Corsair Vengeance LPX DDR4, 128-ГБ M.2 SSD-накопитель Samsung PM961 и 16-ГБ флеш-накопитель для восстановления исходного состояния ОС. Конфигурация с Core i3-8100, 8 ГБ ОЗУ, 128-Гбайт SSD, 2-ТБ жёстким диском и видеокартой GeForce GT 1030 обойдется в 1094 фунтов стерлингов (около 91,7 тыс. руб.).