Беспилотный истребитель Boeing Airpower Teaming System

Boeing представил автономный истребитель Boeing Airpower Teaming System, который должен подняться в небо в 2020 году.

Самолет предназначен для полета вместе с пилотируемыми самолетами во время боя, проведения тестов раннего предупреждения, сбора разведданных, наблюдения и разведки. Данный истребитель поможет смягчить некоторые риски, связанные с боевыми ситуациями - без пилота, самолет сможет летать дольше, выдерживать более высокие перегрузки и обрабатывать больше информации за один раз. Это первый боевой самолет, созданный в Австралии за последние десятилетия.