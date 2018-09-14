Бесплатный beta доступ для Call of Duty Black Ops 4

Игроки ПК могут бесплатно протестировать beta релиз игры Call of Duty Black Ops 4 в режиме Battle Royale.

Для этого нужно зарегистрироваться на игровом центре Blizzard, Blizzard.net, и посмотреть час трансляций Twitch. После чего ранний доступ будет доступен на вашей учетной записи Battle.Net. Black Ops 4 рекламируется как самая большая встряска массово популярного шутера в течение многих лет, запуская однопользовательский режим для многопользовательского хаоса, в том числе много обсуждаемый режим Battle Royale, настройки для традиционного игрока-против-игрока и три опыта Зомби. Компания Activision считает что эта игра даст жару PUBG и Fortnite.