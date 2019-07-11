Беспроводная игровая мышь Logitech G502 LIGHTSPEED

Тщательно переработанный с нуля, Logitech G502 LIGHTSPEED сохраняет форму и набор функций оригинала, добавляя беспроводные технологии LIGHTSPEED и POWERPLAY и снижение веса на семь граммов.

Новый Logitech G502 LIGHTSPEED одновременно актуален и современен. Переработали конструкцию механики, включив беспроводную технологию LIGHTSPEED и беспроводную зарядку POWERPLAY, и все это в одной сложной сборке, которая включает в себя новый высокоэффективный оптический датчик (HERO) 16K нового поколения компании.

Революционный дизайн . Эта новая мышь, разработанная для обеспечения высокой производительности и точности, отличается улучшенным дизайном, позволяющим выделять больше пространства внутри мыши для мощного технологического процесса без ущерба для прочности и качества сборки. Мышь имеет 11 программируемых кнопок, которые можно настраивать с помощью программного обеспечения Logitech G HUB. Кроме того, мышь оснащена двухрежимным сверхскоростным колесом прокрутки.

Logitech G502 LIGHTSPEED - это высочайший уровень комфорта благодаря боковым накладкам из текстурированной резины и дизайну для правой руки, который годами радует миллионы игроков. Кроме того, новый Logitech G502 LIGHTSPEED не содержит ПВХ .