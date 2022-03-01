Беспроводная клавиатура Cooler Master MK721 65% появится в марте

Компания Cooler Master готовится выпустить новую клавиатуру MK721 в компактном форм-факторе 65%.

MK721 — это «гибридная беспроводная» 65% механическая клавиатура с универсальными возможностями подключения. Колпачки клавиш изготовлены из двойного PBT для превосходного ощущения и долговечности. Конструкция выполнена из комбинации пластика и алюминия для создания дизайна, кроме того, клавиатура оснащена полнофункциональной RGB-подсветкой (16,8 млн). Механические переключатели рассчитаны на 50 миллионов нажатий.

Выберите между проводным подключением Type-C или двумя типами беспроводной связи: 2,4 ГГц для минимальной задержки или Bluetooth 5.1 для максимального удобства с тремя одновременно подключенными устройствами, будь то ноутбук, мобильный телефон, планшет или ПК. Регулируемые ножки улучшают эргономику CK721 , позволяя вам контролировать угол наклона клавиш, чтобы уменьшить нагрузку на запястье.

Cooler Master MK721 будет доступна в марте по цене около 170 долларов.