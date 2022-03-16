Беспроводная механическая клавиатура Keychron K8 Pro

Сегодня была представлена беспроводная механическая клавиатура Keychron K8 Pro. Клавиатура работает на 32-разрядном микроконтроллере Arm Cortex-M4 STM32L432 со сверхнизким энергопотреблением, оснащенном флэш-памятью 128K, что обеспечивает множество возможностей.

Новая клавиатура совместима как с Windows, так и с Mac, и является одной из немногих на рынке с теми же мультимедийными и функциональными клавишами, что и клавиатуры Apple. К клавиатуре можно подключить до 3 устройств одновременно через Bluetooth 5.1. K8 Pro была оснащена прочными переключателями клавиш PBT с профилем OSA, обеспечивающих более удобные тактильные ощущения, и RGB для лучшей подсветки клавиатуры. Клавиатура также имеет возможность горячей замены, чтобы вы могли настроить свои любимые переключатели. Также доступна версия Barebone без съемных переключателей.