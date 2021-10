Беспроводная уличная камера видеонаблюдения AIOTO GO 4G с потоковым видео 1080p

На этой неделе на Kickstarter была запущена новая беспроводная уличная 4G камера видеонаблюдения под названием AIOTO GO, которая включает в себя обнаружение движения на основе искусственного интеллекта, беспроводную связь 4G LTE и возможностью записи, захвата или потоковой передачи видео с разрешением Full HD.

AIOTO GO намного опережает традиционные камеры видеонаблюдения, предлагая мобильную связь 4G LTE и дополнительный аккумулятор на солнечных батареях. Благодаря простому в использовании программному обеспечению, превосходному качеству продукции и продуманному дизайну AIOTO GO стремится сделать вашу жизнь лучше и принести вам душевное спокойствие. AIOTO GO мобильна и защищена от непогоды. Вы можете установить его где угодно, в помещении или на улице.