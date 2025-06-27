Представлены смарт-очки Xiaomi AI Glasses

Компания Xiaomi пополнила ассортимент умных очков моделью AI Glasses, которая не имеет экрана и визуального интерфейса, а взаимодействие с пользователем происходит через голосовые команды. Новинка характеризуется сенсорным управлением на дужке, возможностью установки цветных линз без диоптрий или рецептурных и дополнительных электрохромных линз, процессором Qualcomm Snapdragon AR1, фирменной операционной системой Vela, 12-Мп камерой на базе датчика Sony IMX681 с возможностью распознавания объектов и записью видео в 2K при 30 к/с, пятью микрофонами с костной проводимостью, системой шумоподавления, голосовым ассистентом Xiao Ai, двумя динамиками, массой 40 граммов, батареей ёмкостью 263 мАч, автономностью до 8 часов и 36 минут, разъемом USB Type-C, а также черной, зеленой и коричневой расцветками корпуса. Очки оценены на дебютном китайском рынке в эквивалент 280 долларов.

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